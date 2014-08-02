Луганськ на межі гуманітарної катастрофи - мер

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, за словами Кравченка, те, що відбувається сьогодні в Луганську, - справжнісінька війна, яка забрала більше ста життів мирних жителів, зруйнувала житлові будинки, об'єкти соціальної сфери, перекреслила тисячі людських доль.

«Сьогодні за кілька місяців місто в результаті блокади і безперервного обстрілу перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Луганськ у повній блокаді й ізоляції. Сьогодні, незважаючи на всі труднощі, ми докладаємо максимум зусиль і шукаємо варіанти вирішення проблем. З кожним днем ситуація ускладнюється, сьогодні вона просто критична», - підкреслив мер.

Читайте такожУ Луганську не припиняється обстріл, немає світла та зв'язкуЗа його даними, вчора, 1 серпня, насилу вдалося відновити одне з восьми введень електроенергії на місто, щоб живити об'єкти соціальної сфери, водопостачання, аварійні служби і частину абонентів. Всього лише кілька годин було світло в Луганську, і вже пізно увечері введення було в черговий раз пошкоджено. Збройні сутички не припиняються й досі. В результаті в місті немає світла, води, зв'язку та інтернету.

Читайте такожУ Луганську за добу через обстріл загинули 5 мирних жителів, 9 – госпіталізованоТакож у Луганську немає бензину, дизпального і газу. «Поставок немає, запаси вичерпані, нічим заправити машини швидкої допомоги, аварійних і комунальних служб, МНС, міський громадський транспорт, автомобілі, які доставляють хліб і продукти харчування. Навіть ті, хто готовий ризикувати своїм життям і сідати за кермо, сьогодні не може це зробити через те, що машини нічим заправити», - підкреслюється в повідомленні.

Влада міста також повідомляє, що через тривалу відсутність електроенергії продукти зіпсувалися. «Поставок у місто продукції немає. Асортимент скорочується з кожним днем. Магазини закриваються, в багатьох об'єктах роздрібної торгівлі спостерігаються черги і ажіотажний попит на продукцію. Незважаючи на труднощі, продовжується виробництво хліба, працює м'ясокомбінат, молокозавод припинив роботу через відсутність поставок сировини», - йдеться в повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що немає поставок питної води. Водопровідна вода вже більше тижня не знезаражується. Придбати бутильовану воду практично неможливо.