Ющенко про рішення, які «не відповідають ні здоровому глузду, ні законам»

резидент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за ухвалення нового закону щодо державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні під час наради з головами місцевих держадміністрацій.

За словами В.ЮЩЕНКА, на сьогоднішній день необхідно зробити все, аби відмінити діючі закони щодо держзакупівель.

При цьому, за словами глави держави, програмою мінімум є повернення до попередньої редакції відповідного закону. Програма-максимум, за словами В.ЮЩЕНКА, є розробка і ухвалення нового закону. При цьому, наголосив глава держави, розробити відповідний законопроект було б доцільно до відновлення роботи ВР.

Президент зазначив, що цей законопроект повинен «оптимально давати відповідь на всі проблеми, які існують у державних закупівлях».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день мінімізована довіра до міжвідомчої ради, яка займається питанням держзакупівель.

«По суті вона стала інститутом, де акцентується напівзлочинна діяльність», - сказав глава держави. В.ЮЩЕНКО наголосив, що ухвалюються такі рішення, які «не відповідають ні здоровому глузду, ні законам».