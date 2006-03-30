”Наша Україна” взяла паузу до 7 квітня

„Наша Україна” одназначно не домовлятиметься про парламентську коаліцію з Партією регіонів та комуністами. Про це в ефірі 5-го каналу заявив представник „Нашої України” Борис Беспалий. Утім, відстрочка з підписанням меморандуму про коаліцію свідчить, на думку Беспалого, про демократичність „Нашої України”. „Ми не тоталітарна партія, 7 квітня, як і належить демократичній партії, збереться політрада і прийме рішення про підписання документу”, - сказав Беспалий.

Він також додав, що меморандум про створення коаліції повинен бути оформлений у вигляді документу з двох частин. „У першій частині повинна бути висвітлена програма дій для України – власне, це те, заради чого ми створюємо коаліцю. У другій частині має йтися про створення всеукраїнської команди, аж до голів райдержадміністрацій, котра втілюватиме цю програму”, - заявив Беспалий.

Обозреватель