У Львові затримали грабіжників, які вкрали продуктові пожертви військовим

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, учора, 3 серпня, працівники Державтоінспекції Львова за затримали трьох зловмисників, які з торгівельного центру «Сільпо» викрали пакунки із допомогою для військових, які збирають львів‘яни для бійців у зоні АТО.

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«Заступник відділу ДАІ міста Львова та заступник командира роти ДПС прямували на службовому автомобілі вулицею Смаль-Стоцького. До них звернулася жінка, яка повідомила, що кілька хвилин тому троє зловмисників викрали із приміщення торгівельного центру продовольчі пакети, призначені для військових, які служать у зоні АТО. Правоохоронці з’ясували прикмети грабіжників та одразу ж вирушили на пошуки. Впіймали зловмисників за «гарячими слідами» на вулиці Героїв УПА. Двоє чоловіків та жінка намагалися втекти із поцупленими пакунками у руках», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановили особи зловмисників, якими виявилися двоє раніше судимих львів’ян віком 36-ти та 38-ми років та їхня 38-річна спільниця.

При цьому один з грабіжників був одягнений у сорочку з написом: «Допомога українській армії» та мав на грудях посвідчення волонтера.

Нагадаємо, що у більшості торгівельних центрів Львова, волонтери та громадські організації організовують збір продуктів для українських військових у зоні АТО серед відвідувачів. Люди купують чай, каву, печиво, крупи, консерви, олію та ін., і залишають їх у спеціальних кошиках, встановлених в приміщенні торгівельних закладів.