ЗМІ: Росія може напасти на Україну в будь-який момент

Про це пише американська газета New York Times з посиланням на дані західних служб. Видання відзначає, що схоже на те, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв остаточного рішення про введення військ.

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Газета повідомляє, що Росія сформувала на кордоні з Україною до 17 батальйонів чисельністю від 19 до 21 тис. військових, до складу яких входять піхота, танкові війська, артилерія та системи протиповітряної оборони (ПВО).

Кількість одиниць ПВО зросла за останні тижні з 8 до 14, і всього в декількох кілометрах від українського кордону розміщено 30 артилерійських батарей.

"Залишається незрозумілим, чого хоче досягнути Кремль нарощуванням своєї військової присутності. Президент Володимир Путін може намагатися натиснути на Україну та США, аби вони погодились на надання східним українським регіонам максимальної автономії. Однак, західні політики теж побоюються, що Путін може готувати пряму інтервенцію, якщо виявиться, що проросійські сепаратисти в України на грані поразки", - пише газета.

Експерти та представники американського міністерства оборони назвали "реальним" можливе введення російських військ в Україну та зазначили, що правдоподібність такого сценарію буде зростати з кожним черговим успіхом українських силовиків у боротьбі із сепаратистами.

"Якщо Путін вирішить, то він це зробить з невеликим або взагалі без попередження. Ми просто не знаємо, що він думає", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства газеті.

Генерал НАТО у відставці Уеслі Кларк висловив думку, що Путін готує інтервенцію, але поки не ухвалив остаточне рішення з цього питання.

"Він визначив військові та політичні умови для того, що він вважає може бути успішною інтервенцією. Але водночас поки що схоже на те, що він не ухвалив політичного рішення зробити це. Можливо тому, що усвідомлює, що наскільки інтервенції не можуть бути прораховані", - сказав генерал.

Як повідомляв УНІАН, вчора Російська федерація оголосила про початок нових масштабних навчань авіації, котрі США назвали провокативними в умовах до сих пір невирішеного конфлікту на Донбасі.