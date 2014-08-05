Військовий експерт вважає, що РФ може передати терористам балістичні ракети
Росія невдовзі може передати терористам на Донбасі балістичні ракети для дискредитації сил АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив військовий експерт, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук сьогодні на прес-конференції.
«Ситуація з «Боїнгом» жодним чином не вплинула на позицію Кремля. Путін продовжує повністю ту політику, яку він почав у квітні», - заявив він.
«Найбільше бентежить те, що Росія дуже сильно розкручує нібито застосування Україною балістичних ракет, ми не виключаємо, що ці комплекси, керовані російськими екіпажами, можуть з'явитися невдовзі на Донбасі з метою дискредитації українських військових», - додав Тимчук.
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У свою чергу військовий експерт Юрій Карін відзначив «чітке планування інформаційних операцій і проведення їх спільно з російськими засобами пропаганди і супровід усіх військових операцій терористів в інформаційному плані».
Зокрема, відзначив він, «якщо взяти постачання важких озброєнь до України, то за декілька днів до появи на території України танків Т-64БВ ми фіксували заяву Гіркіна про те, що командир Артемовської бази, де зберігаються подібні танки, розбагатів на декілька мільйонів, і тут же пішло соцмережами повідомлення про те, що набираються в Шахтарську танкові фахівці».
«Після цього ми побачили три танки, які ввійшли на територію України, був показовий проїзд містами, після цього їх уже загнали на територію України більш як три десятки», - додав військовий експерт.
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«Ту ж історію ми можемо спостерігати з авіацією. За декілька днів до того як два наших літаки були збиті з території РФ російськими винищувачами, з'явилося повідомлення про те, що у терористів з'явилася власна авіація», - відзначив Карін.
Він наголосив, що «та ж історія спостерігалася із зенітними ракетними комплексами «Бук». Але в цій історії російська пропаганда зіграла проти терористів, вони заявляли, що «Бук» захоплений, про те, що вони з'явилися у так званого «ополчення». Коли був збитий «Боїнг», російська пропаганда зробила розворот і буквально за три години спробували всю провину звалити на українську армію».