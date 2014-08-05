Військовий експерт вважає, що РФ може передати терористам балістичні ракети

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив військовий експерт, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук сьогодні на прес-конференції.

«Ситуація з «Боїнгом» жодним чином не вплинула на позицію Кремля. Путін продовжує повністю ту політику, яку він почав у квітні», - заявив він.

«Найбільше бентежить те, що Росія дуже сильно розкручує нібито застосування Україною балістичних ракет, ми не виключаємо, що ці комплекси, керовані російськими екіпажами, можуть з'явитися невдовзі на Донбасі з метою дискредитації українських військових», - додав Тимчук.

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У свою чергу військовий експерт Юрій Карін відзначив «чітке планування інформаційних операцій і проведення їх спільно з російськими засобами пропаганди і супровід усіх військових операцій терористів в інформаційному плані».

Зокрема, відзначив він, «якщо взяти постачання важких озброєнь до України, то за декілька днів до появи на території України танків Т-64БВ ми фіксували заяву Гіркіна про те, що командир Артемовської бази, де зберігаються подібні танки, розбагатів на декілька мільйонів, і тут же пішло соцмережами повідомлення про те, що набираються в Шахтарську танкові фахівці».

«Після цього ми побачили три танки, які ввійшли на територію України, був показовий проїзд містами, після цього їх уже загнали на територію України більш як три десятки», - додав військовий експерт.

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«Ту ж історію ми можемо спостерігати з авіацією. За декілька днів до того як два наших літаки були збиті з території РФ російськими винищувачами, з'явилося повідомлення про те, що у терористів з'явилася власна авіація», - відзначив Карін.

Він наголосив, що «та ж історія спостерігалася із зенітними ракетними комплексами «Бук». Але в цій історії російська пропаганда зіграла проти терористів, вони заявляли, що «Бук» захоплений, про те, що вони з'явилися у так званого «ополчення». Коли був збитий «Боїнг», російська пропаганда зробила розворот і буквально за три години спробували всю провину звалити на українську армію».