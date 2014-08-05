В.о. мера Рубіжного підозрюють у співпраці з терористами
14:04, 05 серпня 2014Політика
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Прокуратурою Сватівського району Луганської області погоджено повідомлення про підозру виконувачу обов’язків мера м. Рубіжне Луганської області Олександру Хоменку, який сприяв діяльності терористичного угруповання.
Дії Хоменка кваліфіковано за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК /xxivek.net
Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.
Його дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
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