В.о. мера Рубіжного підозрюють у співпраці з терористами

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

Його дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

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