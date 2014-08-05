Порошенко пропонує закріпити за воєнкомами відповідальність за якість мобілізованих військових

Про це сказав президент України Петро Порошенко під час наради з керівниками силових відомств держави, повідомляє прес-служба глави держави.

На нараді президент відзначив досягнення АТО: «Мужністю та героїзмом, звитягою та ціною свого життя українські воїни день за днем відвойовують нові населені пункти, звільняють нові території від окупації бандитів-найманців». Глава держави підкреслив, що за останні два місяці зона проведення антитерористичної операції скоротилась на три чверті. «Головний результат - що мільйони людей мають можливість повернутися до нормального життя», - сказав Порошенко.

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Президент підкреслив, що всі операції зі звільнення окупованих територій мають на меті максимальне скорочення людських втрат – як серед мирного населення, так і серед військових.

Говорячи про перебіг чергової хвилі мобілізації, президент наголосив на важливості суворого дотримання законодавства та рішучої боротьби з фактами корупції. Він звернув увагу Генерального прокурора та Голови СБУ на наявність таких фактів.

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«Розгляньте пропозицію, щоб воєнкоми несли відповідальність за якість кадрового складу, який мобілізують. Можливо, ми введемо практику, коли бойові офіцери з фронту, які отримали поранення, будуть працювати у військкоматах, навіть на посадах воєнкомів або їх заступників, а воєнком на 45 діб поїде у Збройні Сили», - запропонував Порошенко.

Він наголосив, що «99,9% наших військовослужбовців героїчно виконують свої обов’язки».