Порошенко проводить нараду з керівниками силових структур

Президент України Петро Порошенко сьогодні о 14.00 проведе нараду з керівниками силових структур.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter. «О 14.00 розпочнеться нарада з силовиками», - написав Порошенко. О 14.00 розпочнеться нарада з силовиками. — Петро Порошенко (@poroshenko) August 5, 2014

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