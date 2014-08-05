Порошенко проводить нараду з керівниками силових структур
14:23, 05 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні о 14.00 проведе нараду з керівниками силових структур.
Порошенко сьогодні проведе нараду з керівниками силових структур / Фото УНИАН
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«О 14.00 розпочнеться нарада з силовиками», - написав Порошенко.
О 14.00 розпочнеться нарада з силовиками.
— Петро Порошенко (@poroshenko) August 5, 2014
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