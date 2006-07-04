Коаліція погодилася на умови Регіонів

Фракція Партії регіонів, не зважаючи на те, що представники коаліції погодилися з її пропозиціями, відмовляється розблоковувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що сьогодні на Погоджувальній раді представників фракцій парламенту не прийнято ніякого рішення щодо розблокування. За словами О.ТУРЧИНОВА, фракції, які входять до коаліції, погодилися “із усіма пропозиціями” фракції Партії регіонів, зокрема погодилися не розглядати відання комітетів до того часу, доки не буде обрано керівництво парламенту.

Представник БЮТ наголосив, що представники коаліції заявили чітко, що проводитимуть голосування за голову ВР виключно таємним шляхом, як це і передбачено Регламентом ВР.

Він підкреслив, що після цього стає зрозуміло, що мотивом блокування роботи ВР з боку фракції “регіонів” «є виключно дестабілізація політичної та соціальної ситуації в Україні». О.ТУРЧИНОВ наголосив, що коаліція демократичних сил «залишає за собою право діяти адекватно».

На запитання журналістів, чи під адекватними діями є варіант силового розв’язання ситуації, О.ТУРЧИНОВ відповів, що фракції, які входять до коаліції, використовуватимуть «будь-які дії, які будуть виключно в рамках Конституції України та законодавства». Він наголосив на тому, що має бути забезпечено право народних депутатів України працювати в сесійній залі. За словами О.ТУРЧИНОВА, необхідно відновити «наше конституційне право» працювати, яке було надано виборцями України.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів блокує сесійну залу ВР з 27 червня. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

3 липня у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Однак на засідання не з’явився лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, після чого ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу.

Комуністи також пішли з круглого столу, вважаючи недоцільним брати участь у його роботі.

Пізніше Партія регіонів висунула новий ультиматум, зокрема, вимагаючи посад не лише в парламенті, але й у виконавчих органах влади. “Регіонали” хочуть отримати посаду першого заступника голови Верховної Ради та керівництво у низці комітетів ВР. Партія регіонів також хоче, щоб судді Конституційного Суду обирались за їх квотою.