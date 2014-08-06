В Україну прибули експерти із США для допомоги в розслідуванні падіння Boeing

Про це повідомляє польський портал TVN24 з посиланням на інформацію агенції Reuters.

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Прес-секретар американських збройних сил в Європі генерал Грегорі Хікс сказав, що "група буде робити все можливе для того, щоб прискорити завершення слідства" у справі збитого Boeing-777. За його словами, американські військові експерти будуть співпрацювати з групою агентів FBI, які вже працюють у Києві.

Агентство відзначає, що, за даними джерел, група з США повинна допомагати голландським, австралійським та експертам ОБСЄ, які працюють на місці аварії, але в той же час зауважує, що вони не планують виїжджати на Донбас.

Як повідомляв УНІАН, Boeing-777, що належав Malaysia Airlines, виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, і був збитий ракетою "земля-повітря" 17 липня над Донбасом. Українські спецслужби оприлюднили записи розмов терористів, які підтверджують, що літак був збитий з доставленої з Росії системи "Бук".