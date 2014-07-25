СБУ перехопила переговори бойовиків за 2 хвилини до катастрофи "Боїнг": "Пташка" до вас полетіла

Служба безпеки України оприлюднила запис телефонних переговорів терористів за дві хвилини до збиття ними пасажирського літака «Боїнг-777» 17 липня.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, запис, зокрема доводить, що терористи із групи підполковника ГРУ Генштабу Збройних сил РФ Ігоря Бєзлєра («Бєса») знали про наближення літака. Підлеглі доповіли «Бєсу» про літак, що наближається, після чого він дав команду оголосити про це «нагору».