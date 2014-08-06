Конфлікт в Україні вже забрав життя 1 тисячі 367 людей - ООН

Про це заявив представник Управління ООН з координації гуманітарних питань Джон Гінг членам Ради Безпеки ООН, повідомляє Центр новин Організації Об'єднаних Націй.

За його словами, в зонах конфлікту дотепер панує насильство, гуманітарна ситуація продовжує погіршуватися, а 3,9 млн. людей проживають у районах, охоплених бойовими діями. «Там серйозно пошкоджено інфраструктуру, обмежено подачу води й електрики», - сказав Гінг.

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Він наголосив, що 70% медичних працівників виїхали з Луганська і Донецька, тому багато людей не можуть одержати необхідної медичної допомоги. Десятки тисяч українських громадян змушені були залишити свої будинки. За його словами, кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у країні досягає майже 118 тис. людей, близько 169 тис., за офіційними даними, втекли на територію Росії.

«Проте це неповна картина, адже багато тих, хто залишив свої будинки, не заявляє про це владі України і не звертається по допомогу. Російська влада та Управління ООН у справах біженців (УВКБ) повідомляють, що з початку року, скориставшись 270-денною візовою програмою для українців, кордон перетнули 740 тис. осіб» - зазначив Гінг.

Представник Управління з координації гуманітарних питань заявив, що ООН і її партнери надають підтримку уряду України в наданні гуманітарної допомоги населенню. УВКБ надає внутрішньо переміщеним і тим, хто зміг повернутися додому, продовольство, гігієнічні набори і предмети першої необхідності. ЮНІСЕФ разом з партнерами займається наданням медичної допомоги вимушеним переселенцям. Групи співробітників Управління з координації гуманітарних питань здійснюють оцінку потреб.

За словами Гінга, гуманітарні коридори, які ведуть з найбільш постраждалих районів у райони, що перебувають під контролем уряду, відкрито щодня протягом кількох годин. Проте часто вони блокуються тими, хто воює, і евакуація людей ускладнюється.

Гінг закликав сторони конфлікту не перешкоджати переміщенню людей, а також забезпечити гуманітарним службам доступ до населення, яке потребує допомоги. «Гуманітарна ситуація погіршується, а ескалація насильства в міських районах загрожує щораз більшій кількості людей. Якщо не зупинити насильство, масштаби страждань тільки збільшуватимуться, збільшиться й кількість переселенців. Необхідно негайно вжити заходів до того, щоб не допустити погіршення ситуації», - заявив Гінг.

Він закликав владу України створити єдину систему реєстрації внутрішньо переміщених людей, звільнити від податків гуманітарну допомогу, прискорити процедуру в'їзду до країни гуманітарних співробітників і доставки імпорту і сприяти ввезенню медикаментів і матеріалів, сертифікованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я.