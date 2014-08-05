ООН: число внутрішніх переселенців перевищило 117 тис. осіб

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), тільки за останній тиждень понад 6200 осіб залишили свої домівки.

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Кількість осіб, переміщених з Луганської та Донецької областей, різко зросла з початку червня - з 2600 осіб, до 102 тис. на початок серпня. Станом на 1 серпня понад 168 тис. осіб перетнули кордон з Росією.

Люди зі східної України складають 85% від загального числа переміщених в Україні, в той час, як кількість переселенців з Криму становить 15200 осіб.

Люди, які залишають свої будинки, мають дуже мало речей і стикаються зі значними труднощами, серед яких обмежений доступ до банківських послуг.

УВКБ ООН спостерігає подвійне переміщення: значна кількість людей покидають зони конфлікту навколо Горлівки, Донецька і Луганська, одночасно багато людей повертаються в міста, звільнені від терористів.

За даними місцевої влади, більше 4000 чоловік виїхали з Харківської області в Слов'янськ та Краматорськ за останні 7 днів. Як повідомляється, з 5 липня понад 20 тис. осіб повернулися в Слов'янськ.

За даними УВКБ ООН, більшість переміщених осіб проживають у друзів, родичів або орендують квартири.

Як наголошують в УВКБ ООН, велика частина українців, які виїхали за межі держави не подають заявки на отримання статусу біженця. Часто вони намагаються отримати інший правовий статус.

За даними російської влади, близько 730 тис. українців прибули до Росії з початку конфлікту. Більшість українців (80%) зупинилися в прикордонних районах, в той час як інші перебувають у друзів або родичів в різних частинах країни. 42286 осіб розміщені в більш ніж 585 тимчасових центрах.

За даними російської влади, за період з 1 січня до 1 серпня, 168677 осіб звернулися в Федеральну міграційну службу. Ця кількість включає 6347 осіб, які звернулися за статусом біженця; 48914 осіб, які звернулися з проханням про тимчасовий притулок; 59858 осіб, які подали клопотання про тимчасової реєстрації; 19943 осіб звернулися про дозвіл на постійне проживання, та ще 5481 людина хотіла б скористатися програмою переселення співвітчизників.

За 6 місяців близько 2700 громадян України звернулись за міжнародним захистом в країнах Європейського союзу.