Україна оголосить список санкцій проти РФ 12 серпня
Спеціальна урядова комісія, яка розробляє обмежувальні заходи щодо осіб, які підтримують тероризм в Україні, представить результати своєї роботи 12 серпня.
Про це в ході брифінгу повідомив урядовий уповноважений у справах європейської інтеграції Валерій П‘ятницький.
«12 числа ці результати будуть оприлюднені. Сьогодні комісія розраховує це зробити до цього часу», - заявив П‘ятницький.
Водночас, він не став уточнювати, яких саме компаній або фізичних осіб торкнуться санкції, пославшись на необхідність дочекатися офіційних результатів комісії.
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При цьому П‘ятницький зазначив, що санкції з боку України приблизно відповідатимуть санкціям, запровадженим раніше Євросоюзом.
«Я не хочу забігати наперед і озвучувати якісь результати. Можна певним чином передбачати, яких осіб і компаній це торкнеться. На сьогодні цю роботу вже виконали ЄС, США, Японія, Швейцарія тощо. Ті ж швейцарці взяли за основу переліки ЄС», - зазначив урядовий уповноважений.
Він уточнив, що не йдеться про санкції, направлені конкретно проти Росії.
«Ці санкції направлені проти порушень правил, за якими ми домовлялися торгувати», - підкреслив П‘ятницький.
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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження третьої економічної фази санкцій за підтримку Росією бойовиків на Донбасі і анексію Криму. Санкції почали діяти з 1 серпня. Вони передбачають обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції щодо кількох фізичних осіб.
США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».