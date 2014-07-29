США ввели нові санкції проти Росії

Про це повідомляєтьсяна сайті Міністерства фінансів США, пише Українська правда із посиланням Reuters .

Згідно з повідомленням, громадянам та компаніям США заборонено купувати боргові зобов'язання цих банків або пов'язаних з ними юридичних осіб, а також їхнє майно на термін понад 90 днів. Всі інші транзакції з цими банками дозволені.

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Також США ввели санкції проти Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ.

Нагадаємо, востаннє США оголосили розширення санкцій проти Росії 17 липня. Тоді санкції поширилися на низку компаній оборонного сектору, а також на "Новатек", "Роснефть", "Внешэкономбанк", "Газпромбанк".