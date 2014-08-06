Експертам знадобиться тривалий час, щоб знайти всі останки жертв катастрофи Boeing-777

Пошукова місія з розслідування причин катастрофи Boeing 777 та вилучення останків жертв працює в Україні вже тиждень, але їй знадобиться ще тривалий час для вилучення усіх останків жертв рейсу МН17 та їхніх особистих речей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова пошукової місії Королівства Нідерланди з розслідування причин катастрофи Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» Пітер Яп Алберсберг сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Наша місія з вилучення останків жертв катастрофи рейсу МН17 діє в Україні вже тиждень. Ця гуманітарна місія складається з експертів і неозброєних поліцейських», - зазначив він.

«Ми вдячні, що цим експертам надана можливість зробити свою роботу в Україні», - додав Алберсберг.

Також глава пошукової місії зауважив, що «експерти працюють, щоб переконається, що родичі загиблих отримають їх останки, а також, якщо можливо, їхні особисті речі».

«6 днів підряд до 100 експертів вже працюють на місці катастрофи, їх супроводжує ОБСЄ», - зазначив він, додавши, що «експертам також допомагають пошукові собаки».

«Хоча багато людей працюють на місці катастрофи, буде потрібен ще досить тривалий час для того, щоб були знайдені всі останки жертв і всі їх речі», - наголосив Алберсберг.

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Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.