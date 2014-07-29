Місію з розслідування причин падіння Boeing-777 озброять

Про це йдеться в тексті угоди, яку президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді (№0088).

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Місія під керівництвом Нідерландів, "створюється з метою сприяння збиранню решток та проведенню розслідування" катастрофи Boeing-777. В цю місію входитимуть військові й невійськові есперти Нідерландів і Австралії та інших держав, громадяни яких перебували в літаку рейсу МН17. "Чисельність місії становить не більш ніж 700 озброєних осіб персоналу", - йдеться в тексті угоди.

"Місія має свободу пересування територією України для переміщення до місцевостей, пов’язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи. Персоналу місії дозволяється мати і носити зброю, а також застосовувати силу в порядку самооборони та для виконання своєї діяльності", - говориться в тексті угоди.

Нагадаємо, що місія з розслідування причин падіння Boeing-777 уже кілька днів не може потрапити до місця падіння літака через обстріл терористів.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня літак Boeing-777 Malaysia Airlines рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, на борту якого знаходилися 298 людей, з яких 15 членів екіпажу, був збитий на сході України. В результаті катастрофи всі пасажири та екіпаж загинули.