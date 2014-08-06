У Слов'янську обіцяють вчасно почати опалювальний сезон

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міської ради.

У повідомленні наголошується, що про це заявила заступник міського голови Тетяна Малій, доповідаючи на засіданні громадської ради про відновлення інфраструктури Слов'янська.

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Вона також зазначила, що керівництво підприємства "Слов’янськтепломережа" упевнене у своєчасному початку опалювального сезону, тому що вже сьогодні 21 котельня готова до роботи, прокладено більш як 900 метрів труб. Крім того, включено ще одну додаткову котельню для подачі гарячої води в мікрорайоні Черевківка.

У міськраді наголосили, що в Слов'янську наразі посиленими темпами продовжується підготовка до опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили Слов'янськ від терористів, які перебували в місті із середини квітня.

За даними Слов'янської райдержадміністрації, в результаті бойових дій було пошкоджено більш як півтори тисячі житлових будинків.

За попередніми даними, руйнування, завдане інфраструктурі міста бойовиками, оцінюється в суму понад 1,5 млрд грн.

Станом на 1 серпня в Слов'янську було відновлено подачу газу, води і відремонтовано електромережі.