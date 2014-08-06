ЗМІ: Батальйон "Айдар" розформовують

Один з найбоєздатніших батальйонів "Айдар" розформовує Міністерство оборони, повідомляє "Спецкор".

"Айдарівців" наказом із Генштабу повідомили, що їхній загін повинен бути розпущений у найкоротші строки. Тилові офіцери звинуватили "Айдар" нібито в мародерстві та насиллі над місцевим населенням, щоправда, жодного такого факту підтверджено не було.

Командир батальйону називає інші причини розформування загону, вважає, що їхні активні дії комусь не вигідні.

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"Батальйон дуже прискорює всі найближчі події і комусь дуже це не вигідно, хтось хоче, щоб батальйон хоча б зупинився. З передової мене забирають на ці доповіді, на ці наради, а хтось сидить в тилу і клепає на батальйон липові справи", - повідомив телефоном командир батальйону "Айдар" Мельничук Сергій.

Речник РНБО Андрій Лисенко розформування батальйону не підтверджує. Каже, що подібних наказів, за його даними, командир "Айдару" отримати не міг.