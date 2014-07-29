Боєць "Айдару" розповів про втрати через ненадійну розвідку та жахи полону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у Києві визволений з полону доброволець батальйону “Айдар” Олександр Мирончук.

За словами Мирончука, побратими з батальйону у телефонній розмові з ним повідомили, що вчора загинули 23 бійці «Айдару» (вчора повідомлялося спочатку про 23 загиблих айдарівців, потім було уточнено, що це загальні втрати АТО, а в "Айдарі" загинули 13 бійців - ред.). Вони загинули, тому що довірилися іншій розвідці, й не очікували настільки сильного опору терористів.

Мирончук додав, що «Айдар» має власну розвідку, але вчора повірили даним чи то військової розвідки, чи розвідки іншого батальйону.

Читайте такожПереговорна група за підтримки батальйону «Айдар» звільнила ще 6 військовополонених Розповідаючи про перебування у полоні терористів, Мирончук зазначив, що біля Лисичанська вів розвідку і потрапив в полон. За словами бійця, йому не давали їсти, а тільки пити воду, били, знущалися. Мирончук додав, що потім його викинули в лісі, де він перебував у ямі, і знайшли його українські військові, коли проводили зачистку лісу біля Лисичанська.

Мирончук повідомив, що коли перебував в полоні у Лисичанську, то серед терористів бачив чеченців та «колишніх СБУшників, які перейшли на бік сепаратистів».

«У Лисичанську там СБУшників основна маса, вони перейшли на бік Мозгового, у них там навіть є своє формування», - додав Мирончук.