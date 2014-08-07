Меркель знову закликала Путіна до стабілізації в Україні

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Німеччини.

Перебуваючи у відпустці, Ангела Меркель знову закликала російського президента «скористатися своїм впливом на сепаратистів, щоб домогтися двостороннього припинення вогню» та стабілізації обстановки, уточнюється в комюніке, передає bfm.ru.

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Канцлер «вітає зустріч «контактної групи» з участю ОБСЄ, Росії та України з сепаратистами, яка відбулася минулого тижня в Мінську». Однак вона висловила «стурбованість» тим, що бойовики отримують підтримку через Росію.

Це перший оприлюднений контакт між Меркель і Путіним після того, як німецький уряд заблокував у понеділок великий військовий проект в Росії.