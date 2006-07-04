Питання щодо спікерства Порошенка залишається відкритим

Питання щодо кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради в коаліції залишається відкритим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Він повідомив, що вчора на засіданні ради коаліції це питання обговорювалось. «Проблема є», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що це питання ще остаточно не вирішено.

Він висловив думку, що це питання може бути вирішено в сесійній залі шляхом голосування.

Крім того, О.МОРОЗ, відповідаючи на запитання, повідомив, що на сьогодні координатором коаліції є лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Він розповів, що, відповідно до регламенту діяльності коаліції, на кожну сесію почергово члени коаліції визначають свого координатора.

Він розповів, що від фракції СПУ до ради в коаліції входить О.МОРОЗ, Йосип ВІНСЬКИЙ та Василь ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня на засіданні фракції “Наша Україна” було прийнято рішення висувати на посаду голови Верховної Ради кандидатуру П.ПОРОШЕНКА.

Як відомо, коаліційна угода передбачає, що жодна з політичних сил - учасниць коаліції не має права вето на кандидатури, подані іншою політичною силою.

Разом з тим 29 червня лідер СПУ Олександр МОРОЗ розповсюдив заяву, в якій попросив «Нашу Україну» замінити кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера іншою кандидатурою.