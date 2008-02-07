У Львові з-під уламків будинку, що вибухнув, врятували 7 людей (фоторепортаж)

З-під уламків будинку, де стався вибух, на вул. Костюшко у Львові, вже врятовано семеро людей, з них двоє - діти.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, рятувальники намагаються дістатися до жителів будинку, які перебувають під цегляними брилами і підтримують голосовий контакт з МНСниками.

«Поки що маємо голосовий контакт з трьома уцілілими жителями, даних про загиблих немає. Оскільки завали тільки починають розбиратися і робота триватиме до пізньої ночі. Жодних версій щодо причин вибуху на даний час немає, в тому числі і щодо вибуху газу, як поспішили передати деякі ЗМІ», - сказав П.ВАСИЛЕНКО.

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