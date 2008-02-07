Семенюк тішиться, що на її прикладі Ющенко довів свій лозунг

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК вважає, що відміною розпорядження уряду про усунення її з посади Президент довів рівність усіх перед законом.

Про це В.СЕМЕНЮК сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Такими діями Президент довів позицію, що лозунг - «Закон для всіх» - не просто лозунг, а також те, що він дійсно є гарантом Конституції і законів», - сказала вона.

В.СЕМЕНЮК зазначила, що вона в жодному разі не хотіла б, щоб це була суперечка двох жінок. «Я вважаю, що це дійсно є перемога закону, а не СЕМЕНЮК», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабінет міністрів відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Між тим сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Зокрема, зупинено дію розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого було відсторонено з посади В.СЕМЕНЮК.