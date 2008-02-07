Семенюк тішиться, що на її прикладі Ющенко довів свій лозунг
Голова ФДМУ не хоче суперечки двох жінок
Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК вважає, що відміною розпорядження уряду про усунення її з посади Президент довів рівність усіх перед законом.
Про це В.СЕМЕНЮК сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Такими діями Президент довів позицію, що лозунг - «Закон для всіх» - не просто лозунг, а також те, що він дійсно є гарантом Конституції і законів», - сказала вона.
В.СЕМЕНЮК зазначила, що вона в жодному разі не хотіла б, щоб це була суперечка двох жінок. «Я вважаю, що це дійсно є перемога закону, а не СЕМЕНЮК», - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабінет міністрів відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.
Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.
Між тим сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.
Зокрема, зупинено дію розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого було відсторонено з посади В.СЕМЕНЮК.