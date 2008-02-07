БЮТ готовий до переговорів з Партією регіонів, щоб уникнути двовладдя в Житомирі

У БЮТ готові до переговорів з Партією регіонів для врегулювання ситуації у Житомирській обласній раді та уникнення двовладдя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив у Житомирі народний депутат України від БЮТ, голова Житомирської міської організації БЮТ Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ.

"Я вважаю, що опозиційна політична сила, яка зайняла третє місце на місцевих виборах в Житомирській області 2006-му, повинна бути представлена в керівництві облради", - сказав депутат.

За його словами, БЮТ готовий вести переговори в Житомирській облраді з Партією регіонів для врегулювання ситуації в облраді і нормального функціонування цього органу місцевого самоврядування.

При цьому О.ЧЕРПІЦЬКИЙ уточнив, що, зокрема, більшість в облраді готова запропонувати Партії регіонів посаду заступника голови облради, висунутого фракцією, а також розглянути пропозиції щодо керівного складу комісій ради.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня прес-служба Житомирської облради заявила про рейдерське захоплення обласної ради. За словами прес-секретаря голови Житомирської облради Віри РАЧКОВСЬКОЇ, "чергове засідання обласної ради сьогодні не відбулося, оскільки у залі зареєструвалося 40 депутатів, у зв`язку з чим голова обласної ради І.СИНЯВСЬКА оголосила перерву на невизначений термін".

Разом з тим, 1 лютого депутати Житомирської облради більшістю голосів (49-ма голосами із 95 депутатів облради) обрали нового голову облради - лідера фракції БЮТ ВіталіяФРАНЦУЗА.

У роботі сесії взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА і прокурор області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ, а І.СИНЯВСЬКА була відсутньою. У залі засідань також не були присутніми депутати від Блоку Литвина, ХДС, КПУ та Партії регіонів.

3 лютого І.СИНЯВСЬКА у прямому ефірі Житомирського обласного телебачення заявила, що вважає В.ФРАНЦУЗА нелегітимним головою облради.