МЗС Нідерландів: український сценарій Росія може застосувати в інших країнах Європи

Таку думку висловив міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс на своїй сторінці в соцмережі, передає "ЄвроПравда".

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За його словами, підхід, який застосовує Росія, призвів до збройного протистояння в східній Україні і має серйозні міжнародні наслідки. "Цей підхід Росія може застосувати і в інших європейських країнах. Тому він являє загрозу для європейської та міжнародної безпеки", - зазначив Франс Тіммеранс.

Тому сьогодні, на думку міністра, першочерговим завданням є переконати президента РФ Володимира Путіна, що така політика не відповідає нічиїм інтересам і несе небезпеку для кожного. "Зараз схоже на те, що Путін не тільки не збирається змінювати політику щодо України, але і планує робити подальші кроки в тому ж напрямку", - відзначає Франс Тіммеранс.

"Тільки єдність і непохитність допоможе нам змусити Росію змінити курс і стати на шлях, заснований на загальновизнаному праві держав самостійно приймати рішення про своє майбутнє", - переконаний він.

Поки ж ЄС не залишається нічого іншого, як впроваджувати санкції, незважаючи на те, що вони є збитковими і для європейських країн.