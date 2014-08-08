Саакашвілі: Путін не зможе виграти в умовах санкцій і воєнних провалів

Про це заявив колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який по запрошенню мера Львова перебуває з візитом в місті, передає радіо "Свобода".

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"Ми відчували на собі російський тиск протягом десятиліть. Гірше війни може бути лише втрата свободи, і це українці знають. В Україні буде мир, я в це вірю. Саме від України залежить майбутнє Грузії і Європи. Успіх України – це успіх Грузії, свобода України – це наша свобода, ваша перемога – це наше майбутнє. Грузини сьогодні воюють і захищають Україну разом з українцями", - наголосив Михайло Саакашвілі.

На питання журналістів про те чи зважиться Володимир Путін на повномасштабне вторгнення в Україну, колишній президент Грузії зауважив, що "Путін не зможе виграти в умовах санкцій і воєнних провалів. Наразі звільнений Слов’янськ і інші міста, невдовзі будуть звільнені Донецьк і Луганськ. Ніколи Росія не терпіла таких воєнних провалів, це ланцюгова реакція і звільнена територія до неї вже не повернеться. Звісно, що від Путіна нічого доброго чекати не слід, бо він бореться за своє виживання".

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2007 роках і 2008-2013 роках.