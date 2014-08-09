СБУ передала міжнародним експертам докази планування РФ теракту з літаком "Аерофлоту"
Голова СБУ Валентин Наливайченко сказав, що міжнародні експерти прийняли до роботи докази планованого Росією теракту щодо літака "Аерофлоту" над Україною.
Про це він розповів у п'ятницю в ефірі ток-шоу "Шустер live", пише Українська правда.
За словами Наливайченка, СБУ володіє достатньою доказовою базою в тому числі супутниковими знімками і свідченнями очевидців.
"Ми надали міжнародним експертам, які повністю визнали цю доказову базу і взяли до роботи", - сказав Наливайченко.
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За його словами, готувався величезний цинічний привід для вторгнення російських військ на територію України і загроза такої операції ще зберігається.
"Плани вторгнення, судячи з розтташування російських військ, того, наскільки інтенсивно відбувається постачання військової техніки... не зняті", - сказав Наливайченко.