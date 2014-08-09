Обама: перспектива досягнення дипломатичного компромісу з РФ зменшується

Про це пише американське видання The New York Times, передає LB.ua. "Зараз небезпечний час, зокрема через те, що позиції сепаратистів погіршилися. Я думаю, Путін не хоче втрачати обличчя, і, таким чином, вікно для виходу на цей дипломатичний компроміс продовжує звужуватися. Він може вторгнутися", - сказав американський президент .

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Як повідомляв УНІАН, заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий розповів в ефірі одного з телеканалів, що "планувалася дуже серйозна провокація з боку РФ, яка могла вже в ніч на 9 серпня привести до зовсім непередбачуваним подіям і ескалації загрози".