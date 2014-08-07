Обама поки не бачить потреби у поставках зброї для України

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву президента США Барака Обами, яку він зробив 6 серпня на саміті в Африці.

"Ми усвідомлюємо, що російська армія значно більша, ніж українська. Тому питання полягає не в тому, чи українська армія має деяку додаткову зброю", - сказав він.

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"Якщо зараз почнеться агресія Росії, це, вочевидь, поставить нові питання. Поки що ми не на цьому етапі", - наголосив Обама.

За словами президента США, українська армія до останнього часу переважала чисельністю та озброєнням бойовиків, з якими вона з квітня воює на Донбасі.

Обама додав, що США продовжать працювати з українською владою день за днем і тиждень за тижнем, аби визначити, що Україна потребує для захисту від сепаратистів, підтримуваних Росією.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня НАТО повідомило про можливість введення російських військ в Україну під приводом "миротворчої та гуманітарної місії", і назвало цю ситуацію "загрозливою".

Про майже подвоєння кількості російських військ на східному кордоні на початку тижня написала американська New York Times, а про "більшу, ніж кілька днів тому назад" загрозу російської агресії проти України заявив голова уряду Польщі Дональд Туск.