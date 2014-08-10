Спецпідрозділ «Київ-1» зупинив сутичку між «майданівцями» та комунальниками, які демонтують сцену
Бійці спецпідрозділу «Київ-1», які перебувають на Майдані Незалежності для забезпечення охорони громадського порядку, зупинили сьогодні сутичку між жителями наметового містечка на Майдані та комунальниками, які почали демонтувати сцену.
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.
Як зазначається, сьогодні у центрі столиці кияни, комунальники та рятувальники продовжували прибирати територію, яка раніше була зайнята наметовим містечком.
Читайте такожКомунальники демонтують сцену Майдану, але місця пам'яті "Небесної сотні" не чіпають
Бійці спецпідрозділу «Київ-1» із вчорашнього дня перебувають у центральній частині столиці та охороняють громадський порядок.
«На Майдані під час прибирання сцени, що з минулого року стояла у центрі міста, між так званими «майданівцями» та громадянами сталася невелика штовханина. Бійці спецпідрозділу присікли можливий конфлікт. Після того, як бійці батальйону відійшли, майданівці знову почали будувати сцену», - говориться в повідомленні.