Спецпідрозділ «Київ-1» зупинив сутичку між «майданівцями» та комунальниками, які демонтують сцену

22:27, 10 серпня 2014
Політика
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Бійці спецпідрозділу «Київ-1», які перебувають на Майдані Незалежності для забезпечення охорони громадського порядку, зупинили сьогодні сутичку між жителями наметового містечка на Майдані та комунальниками, які почали демонтувати сцену.

УНІАН

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Як зазначається, сьогодні у центрі столиці кияни, комунальники та рятувальники продовжували прибирати територію, яка раніше була зайнята наметовим містечком.

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Бійці спецпідрозділу «Київ-1» із вчорашнього дня перебувають у центральній частині столиці та охороняють громадський порядок.

«На Майдані під час прибирання сцени, що з минулого року стояла у центрі міста, між так званими «майданівцями» та громадянами сталася невелика штовханина. Бійці спецпідрозділу присікли можливий конфлікт. Після того, як бійці батальйону відійшли, майданівці знову почали будувати сцену», - говориться в повідомленні.

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