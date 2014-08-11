В Запорізькій області СБУ затримала групу диверсантів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"У Запорізькій області Служба безпеки України затримала особливо небезпечних терористів - керівника та членів диверсійної групи з позивними" Кабан "(близький зв'язок бойовика І.Безлера) і «Малой", - наголошується в ньому.

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Терористи прибули на територію області з Донецька для проведення розвідувально-підривних акції по дестабілізації ситуації в регіоні і здійснення терористичних актів на стратегічних об'єктах Запорізької області.

Під час затримання співробітники СБУ вилучили у бойовиків боєприпаси та документи, що підтверджують їх приналежність до самопроголошеної "ДНР".