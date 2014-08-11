Бойовики охороняють маєток Януковича у Донецьку - Геращенко

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"Нарешті стало відомо заради чого гинуть терористи в Донецьку. Головна бойова задача Гіркін і його терористів - це охорона будинку Януковича, який на відміну від його Межигірської садиби досі перебуває в первозданному і не займаному вигляді. Як тільки не тямущі терористи намагаються пограбувати Донецьку фазенду Януковича, їхні старші товариші відразу ж висилають групу швидкого реагування для захисту власності екс диктатора", - написав у соцмережі Геращенко.