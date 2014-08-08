Яценюк пропонує заочно судити екс-чиновників Януковича

Кабмін пропонує парламенту затвердити законопроект про кримінально-правові санкції проти осіб, які знаходяться в міжнародному розшуку і яких неможливо доправити до суду.

Як заявив у п'ятницю прем'єр Арсеній Яценюк, таким чином суди матимуть можливість виносити рішення щодо притягнення цих злочинців до відповідальності, попри їхню відсутність, повідомляє Українська правда.

За словами прем'єра, відповідні рішення стосуватимуться осіб, які скоїли злочини проти нацбезпеки, обвинувачуються у терористичній діяльності, масових убивствах або скоїли військові злочини.

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"Після прийняття цього акту українські суди отримають право винести вироки щодо тих осіб, і при цьому вводиться санкція щодо конфіскації майна цих осіб. Це означає, що не лише виконавці, а й організатори злочинів проти України будуть підпадати під конфіскацію", - заявив прем'єр.

Він пообіцяв, що Україна вишукуватиме фінанси та особисте майно цих злочинців по усьому світу.

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На уточнююче запитання, чи йдеться у цьому разі про заочне засудження Віктора Януковича, членів його сім'ї та інших поплічників, Яценюк відповів:

"Згідно з рішенням Ради Європи існує спеціальна процедура кримінального провадження. У зв'язку з тим, що Янукович знаходиться в міжнародному розшуку і звинувачується в злочинах проти людяності та масових убивствах, він підпадає під цю процедуру".