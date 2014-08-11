Баррозу сьогодні зателефонує Порошенку і Путіну

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив представник Єврокомісії. "Сьогодні відбудеться телефонна розмова президента Єврокомісії Баррозу з президентами Порошенком та Путіним", - сказав він.Читайте такожПутіну пророкують проблеми з рейтингом і напівпорожні магазини

За словами представника ЄК, сьогодні "ми знаходимося у надзвичайно важливому моменті, коли міжнародна спільнота разом з Україною зробить усе, щоб Росія доклала зусиль для деескалації, чи ситуація погіршиться".