Баррозу сьогодні зателефонує Порошенку і Путіну
12:52, 11 серпня 2014Політика
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Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу має намір сьогодні зателефонувати президентам України та РФ Петру Порошенку і Володимиру Путіну у зв'язку із ситуацією в Україні.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив представник Єврокомісії. "Сьогодні відбудеться телефонна розмова президента Єврокомісії Баррозу з президентами Порошенком та Путіним", - сказав він.Читайте такожПутіну пророкують проблеми з рейтингом і напівпорожні магазини
За словами представника ЄК, сьогодні "ми знаходимося у надзвичайно важливому моменті, коли міжнародна спільнота разом з Україною зробить усе, щоб Росія доклала зусиль для деескалації, чи ситуація погіршиться".
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