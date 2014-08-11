Передано перший апарат штучної вентиляції легень для вінницького військово-медичного центру

А кошти, необхідні для його придбання – 220 тисяч гривень, – зібрали підприємці та небайдужі мешканці області через благодійні фонди.

«Знаю, що госпіталь потребує 4 такі апарати. Ми над цим працюємо, акумулюємо необхідний ресурс через благодійні фонди, - запевнив медиків закладу голова облдержадміністрації Анатолій Олійник. - І я щиро вдячний небайдужим вінничанам, які роблять усе, щоб поранені хлопці відчували турботу, та усім вам – за врятовані життя».

Керівник області зазначив, що загалом на потреби військово-клінічного центру було акумульовано близько 2 млн. гривень благодійних коштів, які використано на придбання медичного обладнання на 1 мільйон гривень, медикаментів, засобів індивідуального захисту (130 бронежилетів для військових лікарів), продуктів харчування, паливно-мастильні матеріалів та засобів гігієни. Та запевнив, що така робота не припинятиметься й надалі.

Перебуваючи у військо-медичному центрі, очільник регіону також провідав військовослужбовців, які, отримавши поранення у зоні АТО, проходять нині лікування у цьому закладі.