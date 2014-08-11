Десантники сил АТО в ході рейду по тилах терористів знищили 3 блокпости

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Десантники вчора повернулися з такої собі “прогулянки” по тилах бойовиків. Хлопці здійснили рейд подолавши відстань близько 400 км в пошуках об’єктів супротиву", - йдеться в повідомленні.

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В повідомленні уточнюється, що десантниками сил АТО знайдено і знищено 3 блокпости найманців, техніку та живу силу, серед якої немало російських козаків.

"Як виявилося, бравада цих недолюдків перед камерами закінчується майже відразу, коли вони дізнаються, що по їхні душі йдуть десантники. Бандити, коли їм довелося воювати із справжніми чоловіками, а не з жінками та дітьми, якщо могли, то тікали в паніці", - підкреслюється в повідомленні прес-центру.