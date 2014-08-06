Розвідники потрапили у засідку біля Іловайська, дані щодо втрат уточнюються - Тимчук

Розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку біля Іловайська.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

«Українськими десантниками проведено рейд з пошуку і знешкодженню терористичних угруповань, а також зі знищення арсеналів бойовиків. У ході бойових сутичок знищено живу силу і техніку супротивника. За попередніми даними, серед військовослужбовців є поранені», - написав він.

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«Під час проведення розвідувальних дій розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку в районі н.п.Іловайськ. Дані щодо втрат уточнюються», - підкреслив Тимчук.