Розвідники потрапили у засідку біля Іловайська, дані щодо втрат уточнюються - Тимчук
19:26, 06 серпня 2014Політика
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Під час проведення розвідувальних дій розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку в районі Іловайська.
REUTERS
Розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку біля Іловайська.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
«Українськими десантниками проведено рейд з пошуку і знешкодженню терористичних угруповань, а також зі знищення арсеналів бойовиків. У ході бойових сутичок знищено живу силу і техніку супротивника. За попередніми даними, серед військовослужбовців є поранені», - написав він.
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«Під час проведення розвідувальних дій розвідгрупа сил АТО потрапила у засідку в районі н.п.Іловайськ. Дані щодо втрат уточнюються», - підкреслив Тимчук.
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