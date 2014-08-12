СБУ припинила діяльність платіжної системи для фінансування терористів
02:47, 12 серпня 2014Політика
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Служба безпеки України спільно з МВС не допустила фінансування терористичної діяльності та сепаратистських угруповань на сході України товариством з обмеженою відповідальністю - представником однієї з російських платіжних систем
СБУ припинила діяльність платіжної системи для фінансування терористів
Про це повідомили у прес-службі відомства.
"Встановлено, що ТОВ неправомірно використовувало електронні гроші, систематично переказуючи кошти на електронні гаманці та інші рахунки російської платіжної системи, що належать терористам", - йдеться у повідомленні.
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Наразі проведено обшук офісу ТОВ, заарештовано рахунки відкриті в комерційних банках.
Як зазначається, органами МВС відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами зазначеного ТОВ, тобто за ознаками ч.2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
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