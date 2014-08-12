Олланд занепокоєний перспективою "односторонньої" гуманітарної місії РФ в Україні
Французький президент зазначив, що гуманітарна операція в Україні може проводитися лише за згоди української влади.
Президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови з главою Російської федерації Володимиром Путіним висловив своє "дуже серйозне занепокоєння перспективою односторонньої російської місії в Україні".
Про це повідомляє прес-служба Олланда.
Французький президент також відзначив, що гуманітарна операція в Україні може проводитися лише за згоди української влади, котра повинна погодитись як на форму, так і умови її проведення.
Олланд також висловив занепокоєння розвитком ситуації в Україні.
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Прес-служба повідомила, що президент Франції сьогодні обговорював ситуацію в українській державі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з якою вони підтвердили спільність поглядів на те, що відбувається в Україні, та запевнили в готовності сприяти пошуку політичного вирішення конфлікту.
Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой. "Зазначено, що російська сторона у взаємодії з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста направляє до України гуманітарний конвой", - наголошується в повідомленні прес-служби Кремля.
Водночас, за інформацією Єврокомісії, у телефонній розмові з Баррозу Путін запевнив, що готовий співробітничати з міжнародними гуманітарними організаціями в питанні гуманітарної допомоги Україні.
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У свою чергу Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявляє, що готовий сприяти місії гуманітарної допомоги в Україні залученням, схваленням і підтримкою всіх зацікавлених сторін, але чекає від РФ деталей.
Раніше сьогодні глава французького МЗС заявив, що Росія може під прикриттям гуманітарної місії залишити в Україні своїх людей. Зовнішнє відомство США теж висловлювало думку, що Росія, котра вже відправила свій "гуманітарний конвой" з-під Москви, може залишити на українській території "елементи військових сил".