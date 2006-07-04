Ющенко на зустрічі з лідерами більшості і опозиції висунув свою вимогу

У Секретаріаті Президента триває зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з лідерами парламентських фракцій.

Як повідомляє прес-служба Президента, у зустрічі беруть участь лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, лідер фракції Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер фракції Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО.

На зустрічі також присутні глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК та його перший заступник Іван ВАСЮНИК.

Звертаючись до представників парламентських фракцій, В.ЮЩЕНКО наголосив, що вимагає від них конструктивного діалогу та досягнення порозуміння, яке зніме напругу в парламенті й зробить Верховну Раду дієздатною.

«У рамках п’яти політичних сил ми це порозуміння повинні знайти. Це обов’язок, а не примха», – наголосив Президент. «Я переконаний, сьогодні ми перебуваємо близько до того, щоб зняти всі проблеми, які накопичилися», – сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами глави держави, сьогодні, коли парламентські партії досить чітко заявили про свої політичні позиції, основною перешкодою для порозуміння залишається незадовільна атмосфера між народними депутатами – учасниками переговорів. «Ми повинні від неї відмовитися, бо це не переговорна атмосфера. Ніхто ні з ким не повинен спілкуватися через вимоги, односторонню постановку питань. Я хочу сформувати тут таку атмосферу, яка зобов’язала б нас залишити цей стіл з конструктивним вибором», – сказав Президент.

На переконання В.ЮЩЕНКА, ситуація в парламенті є нині першочерговою проблемою в державі, оскільки інші сфери – економічна, гуманітарна та соціальна – у задовільному стані. «Сьогодні є одна проблема – парламентська політика», – сказав глава держави, відзначивши, що в нього є «воля і бажання бачити функціональний парламент».