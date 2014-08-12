У Москві акцію на підтримку України намагаються зірвати «тітушки»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, люди принесли із собою квіти і різну символіку з кольорами українського державного прапора. Дехто з них одягнений у майки, на яких написано слово «Україна».

Водночас кілька десятків молодиків спортивної зовнішності намагаються зірвати акцію, називаючи присутніх фашистами, особами, які кривдять президент РФ Путіна.

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Деякі з них поводяться дуже агресивно, кричать, кидаються на людей. Один із молодиків кілька разів штовхнув жінку, яка намагалася розвернути плакат з антиурядовим гаслом.

Крім того, одного з учасників облили зеленкою і всіляко заважали йому спілкуватися з журналістами.

«Нам шкода людей, яких обдурили, які гинуть, які є жертвами цієї війни, квіти і свічки - в їх пам'ять. Народ, на жаль, не сказав свого слова, на Донбасі ані при Януковичі, ані раніше думки про відділення цієї частини України до Росії не було. Як тільки відбувся Майдан, як тільки відбулися зміни, раптом несподівано з'явилися якісь озброєні люди, захопили адміністрації міст, провели референдум і намалювали 97% за відділення. І що зараз ми бачимо, де ці 97%, воюють вони? Ні. Воюють тільки найманці, люди, які не зрозуміло звідки приїхали, бойовики, навіть чеченці», - сказав москвич Марк, якого облили зеленкою.

Відповідаючи на питання, хто його облив зеленкою, він сказав: «московські «тітушки».

При цьому агресивно налаштовані молодики всіляко прагнули перешкодити спілкуванню, один із них викрикував: «Я за те, щоб підкорити «укропів», вони фашисти. Там воюють негри».

Також один із учасників акції на підтримку України Іван прийшов на акцію з трьома дітьми і дитячими малюнками на підтримку українських захисників.

Ситуація на площі вельми напружена. Поліція постійно попереджає, що акція не санкціонована, і вимагає залишити площу.

На даний момент поліція прагне витіснити присутніх у бік метрополітену.

Поліція діє дуже м'яко, прагнучи запобігти будь-яким сутичками.