Нємцов: Путіну треба припинити нацьковувати російський народ на український

Про це заявив російський опозиційний політик Борис Нємцов в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.

"Треба зробити всього дві речі ще, які абсолютно перебувають у компетенції Володимира Путіна. Перше - потрібно припинити зомбувати громадян і нацьковувати російський народ на український", - сказав Нємцов.

На його думку, для цього потрібно викликати в Кремль "трьох підлеглих Путіна".

"Їхні прізвища відомі - це лункі прізвища Ернста, Добродєєва і Кулістикова, це керівники, відповідно, Першого каналу, НТВ і Другого каналу. Їм потрібно сказати: припиніть брехати, припиніть нацьковувати Росію на Україну. Припиніть діяти на мізки наївним людям, в тому числі, до речі, хлопцям, які, наприклад, служили в Чечні, які крім "зомбоящика" нічого не дивляться і які щиро вірять у те, що на Донбасі і так далі воюють фашисти і бандерівці і знищують російський народ. Припиніть це робити", - каже Нємцов.

При цьому він вважає, що російською пропагандою керують саме ці люди, а не "Кисельов ганебний", який є "шісткою".

Читайте такожНємцов: Бойовики на Донбасі розуміють, що Путін їх зрадивДруге, що потрібно зробити, це перекрити кордон для поставок російської зброї на Донбас.

"Якщо він (Путін-ред.) хоче припинити війну і щоб перемир'я там збереглося, він повинен дати другу команду після Останкіно, друга команда повинна стосуватися конкретно закриття кордону з російської сторони", - сказав Нємцов.

Правда, також російський опозиціонер вважає, що Путін не буде приймати таких рішень, тому що мирне врегулювання на сході України йому не потрібно.

"Питання, чи прийме він ці рішення чи ні? Відповідь - ні", - заявив Нємцов.