Польща викликала посла РФ на розмову через заяви Жириновського

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомив прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський, котрий не надав більше подробиць.

На початку цього тижня скандально відомий російський політик Жириновський заявив, що президент Росії Володимир Путін вже вирішив розпочати Третю світову війну і Європа, якщо вона не змінить своєї політики щодо України, може бути спалена, як у Другій світовій війні.

У першу чергу, за його словами, постраждають найближчі сусіди Росії, оскільки там базуються військові НАТО.

Читайте такожПечерський суд постановив заарештувати Шойгу, Жириновського, Зюганова, Миронова і Малафєєва"Доля Прибалтійських держав та Польщі вже визначена. Вони будуть стерті з лиця землі. Нічого там не залишиться", - заявив він, серед іншого в інтерв'ю телеканалу Росія24.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі Polsat News увечері 12 серпня, відповідаючи на запитання, чи він ставиться серйозно до того, що сказав лідер ЛДПР, сказав: "Настільки серйозно, що ми запросили сьогодні до МЗС посла РФ та запитали його про позицію влади. Звичайно, що Жириновський є представником опозиції, але не є звичайним депутатом чи приватною особою. І тому ми були змушені через ці скандальні слова у такій формі висловити наш протест".

Він не став коментувати розмову з послом, відзначивши, що на неї "точно" звернула увагу російська влада.