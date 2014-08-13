Президенти України і Фінляндії обговорили ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави. У ході бесіди президент Фінляндії запевнив, що уважно стежить за розвитком подій в Україні і, зокрема, за ходом реалізації міжнародної гуманітарної місії для Луганська.

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Він позитивно оцінив факт координації місії з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Саулі Нійністе також відзначив важливість геополітичного контексту подій на Донбасі, до яких прикута увага і з боку фінського суспільства.

У свою чергу президент України подякував президенту Фінляндії за підтримку і запросив його відвідати Україну з візитом.

Співрозмовники також обговорили шляхи активізації міжнародного залучення до врегулювання ситуації на Донбасі, наголошується в повідомленні.