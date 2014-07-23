Фінляндія підтримала посилення санкцій проти РФ

Про це пише Газета.ру The Wall Street Journal. Як зазначає газета, «тендітна» економіка цієї країни тісно пов'язана з Росією, але у вівторок фінська влада відмовилися від вагань і висловила підтримку новим заходам проти Москви.

«Ми перебували в основному потоці і продовжимо залишатися в основному потоці (країн ЄС) щодо вирішення українського кризи», - заявив газеті міністр закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя. За його словами, якщо з боку Росії не буде співпраці з даного питання, то «більш масштабні санкції виявляться неминучими». «Але це не те, чого б ми хотіли», - підкреслив Туоміоя.

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Видання звертає увагу, що заява глави фінського МЗС відрізняється від позиції Гельсінкі, озвученої всього тиждень тому на саміті лідерів ЄС ще до аварії малайзійського літака в Україні. В замітці йдеться, що протягом останніх днів з фінськими лідерами говорили деякі провідні європейські політики, в тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель.