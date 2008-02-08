У ПР вимагають, щоб коаліція руками голосувала за підтримку скандального листа

Член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вимагає, аби народні депутати голосували шляхом підняття рук при ухваленні постанови про підтримку листа трьох керівників держави стосовно готовності України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО.

Відповідний проект постанови "Про визначення виду і способу голосування при розгляді проекту постанови № 1386 Д «Про підтримку звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА до Генерального секретаря НАТО щодо готовності України до приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО» зареєстрований у Верховній Раді 7 лютого.

Проектом постанови передбачається, що кожен народний депутат, який зареєстрований і бажає взяти участь у голосуванні, знаходиться на своєму робочому місці. При цьому голова ВР за алфавітним списком зачитує прізвище кожного народного депутата. Кожен народний депутат України, чиє прізвище оголошено, у тому випадку, якщо він голосує „за”, піднімає руку і голосує „за” і каже „за”, якщо він голосує „проти” чи „утримався”, то, не піднімаючи руки, сидячи на своєму місці, оголошує про власне рішення. При оголошенні рішення депутата включається його мікрофон і здійснюється відеозапис кожного народного депутата. Процедура голосування контролюється Лічильною комісією. Результати голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії.

У пояснювальній записці до проекту постанови В.КИСЕЛЬОВ назвав “зухвалими і цинічними дії голови Верховної Ради України, коли він, озвучивши відсутніх народних депутатів на пленарному засіданні, не дав розпорядження заблокувати картки відсутніх і проводив голосування”.

Депутат наголосив, що коли йде глобальне порушення Конституції та законів України, «громадяни повинні знати в обличчя тих, хто, за умов розгляду питань про відносини Україна-НАТО на пленарному засіданні Верховної Ради, буде голосувати за приєднання до Плану дій щодо членства України-НАТО». “Переконаний, що саме запропонований спосіб голосування з цих питань сприятиме посиленню відповідальності як окремого народного депутата, так і Верховної Ради України у цілому”, - зазначив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент, прем`єр-міністр і голова Верховної Ради звернулися з листом до Генсекретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до ПДЧ в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.