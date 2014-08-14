Геращенко: Влада робить усе, щоб міжнародна гуманітарна допомога дійшла до громадян

Про це заявила Уповноважений Президента України з питань врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко, передає прес-служба Глави держави.

За її словами, понад 10 днів люди в Луганську не мають води, світла, продуктів харчування, ліків. Українська влада не може стояти осторонь, саме тому Президент звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням сприяти проведенню такої міжнародної місії, наголосила вона у виступі на Першому національному телеканалі.

Уповноважений Президента відзначила, що за останні дні українська влада доклала максимум зусиль, щоб отримати міжнародну підтримку цієї місії. Європейський союз виділяє на це 2,5 млн євро. Завтра з Києва, Харкова та Дніпропетровська під егідою Червоного Хреста вирушає українська гуманітарна місія з першочерговою допомогою для Луганська. Дуже важливо, щоб бойовики дали можливість безпечно доставити цей вантаж, сказала вона.

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При цьому Геращенко наголосила, що Україна не зверталася до Російської Федерації за жодною допомогою. Навпаки, Україна неодноразово зверталася до Росії, "щоб вони забрали своїх терористів, найманців, припинили спонсорувати бойовиків та повернулися до дотримання міжнародних стандартів і поваги до суверенітету України".

Саме завдяки діям цих найманців ситуація в Донецькій та Луганській областях на територіях, що контролюються бойовиками, є вкрай складною, сказала Уповноважений Президента.

Вона висловила подяку волонтерам, "які сьогодні перетворилися на той міцний рух, який дав поштовх для розвитку нашої армії і підтримки населення в зоні АТО".

"Агресивні сценарії Кремля сьогодні не реалізовані саме тому, що українці показують величезну волю до перемоги, патріотизм, в тому числі, на тих територіях, які хтось дозволив собі називати Новоросією", - заявила Геращенко.