Олексій Гончаренко став головою Одеської облради

Одеська обласна рада обрала своїм головою Олексія Гончаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на позачерговій сесії, прийнявши перед цим відставку Миколи Тиндюка.

Голосування було таємним. За Гончаренка свої голоси віддали 74 депутати зі 102 присутніх.

Читайте такожВ Одесі до Дня ВМС з'явилися білборди з написом "ла-ла-ла-ла"

На пост голови облради претендував також Дмитро Волошенков, але за нього проголосували тільки 23 депутати.

Як повідомляв УНІАН, вчора Тиндюк, який очолював Одеську обласну раду з 14 листопада 2013 року, заявив, що йде у відставку.

Довідка УНІАН. Олексій Гончаренко народився в Одесі 16 вересня 1980 року. Гончаренко є сином Олексія Костусєва, який займав пост мера Одеси з 6 листопада 2010 року по 4 листопада 2013 року.

Гончаренка в 2001 році було обрано керівником молодіжної організації Одеського обласного відділення Партії зелених України, в 2005 - головою Одеської міської організації партії «Союз», він був депутатом Одеської міської ради, є керівником громадської організації «Якість життя».

Читайте такожДепутат Одеської облради: Не варто називати Одесу "південним сходом"

З осені 2010 року – депутат Одеської облради, був №2 у списку Партії регіонів, обраний заступником голови облради. У лютому 2014 року, відразу після загибелі людей на Майдані в Києві, заявив, що виходить з Партії регіонів.

Є ініціатором в Одесі різних акцій, спрямованих проти агресії РФ. Наприклад, встановлення білбордів з нагоди Дня Військово-морського флоту із словами з популярної пісні футбольних фанатів про президента РФ Володимира Путіна: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», також – білбордів «Вова! Не роби мамі нерви!» та ін.